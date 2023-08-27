Егорычев прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о своём попадании в расширенный состав сборной России

«Я рад, однако это только расширенный список. В окончательный пока не попал. Конечно, хочется, чтобы сборная играла на международных турнирах. Но никаких сожалений по поводу отсутствия топовых матчей нет — сейчас такая ситуация», — цитирует Егорычева Sport24.

Напомним, 4 сентября сборная России проведёт сборы в Новогорске, которые завершатся 12 сентября. Ожидается, что в этот период национальная команда сыграет против Катара.