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Егорычев прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России

Футболист поедет на сборы в Новогорске.
27 августа 2023 12:31
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о своём попадании в расширенный состав сборной России

«Я рад, однако это только расширенный список. В окончательный пока не попал. Конечно, хочется, чтобы сборная играла на международных турнирах. Но никаких сожалений по поводу отсутствия топовых матчей нет — сейчас такая ситуация», — цитирует Егорычева Sport24.

Напомним, 4 сентября сборная России проведёт сборы в Новогорске, которые завершатся 12 сентября. Ожидается, что в этот период национальная команда сыграет против Катара.

источник: Sport24.ru
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