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Сёмин посоветовал полузащитнику «Аталанты» Миранчуку перейти в испанский клуб

27 августа 2023 13:32
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин посоветовал российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчку попробовать свои силы в другом чемпионате.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболистом заинтересован «Торино». Клуб хочет арендовать Миранчука.

«Понятно, что в «Аталанте» Миранчук не будет получать игровое время. Нельзя терять целый сезон, надо искать варианты. Алексей всегда хотел играть в Испании. Может, ему стоит попробовать перейти в клуб из Ла Лиги», – цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон Миранчук провёл в аренде в туринском «Торино», за который сыграл 31 матч во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

источник: «РБ-Спорт»
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