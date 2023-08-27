Сёмин посоветовал полузащитнику «Аталанты» Миранчуку перейти в испанский клуб

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин посоветовал российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчку попробовать свои силы в другом чемпионате.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболистом заинтересован «Торино». Клуб хочет арендовать Миранчука.

«Понятно, что в «Аталанте» Миранчук не будет получать игровое время. Нельзя терять целый сезон, надо искать варианты. Алексей всегда хотел играть в Испании. Может, ему стоит попробовать перейти в клуб из Ла Лиги», – цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон Миранчук провёл в аренде в туринском «Торино», за который сыграл 31 матч во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.