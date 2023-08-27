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«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» обвинили в нарушении законов ЕС

Клубами АПЛ владеют представители не европейских стран.
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» обвинили в нарушении законов ЕС
27 августа 2023 13:30
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

В отношении «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» может начаться расследование Еврокомиссии, сообщает The Daily Mail.

Клубами владеют представители ОАЭ и Саудовской Аравии, на что, по данным источника, пожаловались другие неназванные команды. Они обвиняют «сорок» и «горожан» в нарушении недавно введенных правил об иностранных субсидий, призванных защитить страны ЕС от правительств других стран.

Великобритания вышла из ЕС в 2019 году, но ряд законов Союза, включая вышеуказанный, продолжают действовать в Соединённом Королевстве.

источник: The Daily Mail
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