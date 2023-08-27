Максим Боков: ЦСКА помогло бы усиление состава

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков прокомментировал итоги матча московского клуба с «Оренбургом» (1:1).

«Сложно сказать, в чём причина такого результата, но очевидно, что команде помогло бы усиление. Подписали Давилу, а если верить слухам, то и Кельвина в ближайшее время приобретут. Это логичные покупки, особенно что касается бразильского защитника, ведь ушёл Зайнутдинов. Впрочем, выводы о трансферной кампании ЦСКА можно будет сделать спустя год — по окончании сезона», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

ЦСКА после шести туров располагается на пятой позиции в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Оренбург» с двумя баллами находится на последней строчке.