Сёмин оценил дебют Захаряна в «Реале Сосьедад»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил дебют Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедад».

«Он вышел достаточно хорошо. Чувствую, что тренер точно даст ему шанс, потому что он заинтересован в Арсене. По подбору игроков, которые есть в средней линии Сан-Себастьяна, он сможет отвоевать себе место в основе. Захарян не ниже уровнем, чем эти игроки. Может, даже лучше», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.

20-летний футболист вышел на 75-й минуте матча 3-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (0:0).