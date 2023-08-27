ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бразильский новичок «Ахмата» о России: тут очень спокойно. Я в восторге

Камило заявил, что ему очень нравится в Грозном.
27 августа 2023 13:57
автор: Никита Плохих

Новичок «Ахмата» бразильский полузащитник Камило в беседе с корреспондентом «Советского спорта» поделился своими впечатлениями о России.

«Здесь очень спокойно. У меня не было много времени: матчи поездки и так далее, но мне тут очень нравится. Я в восторге. Самое важное – играть в футбол, и такая возможность у меня есть в Грозном», - заявил Камило.

Полузащитник «Лиона» Камило Рейжерс 9 августа перешёл в «Ахмат».

Клуб из Грозного объявил о подписании 24-летнего бразильца. Он подписал контракт на 3 года.

источник: «Советский спорт»
Бывший защитник сборной России Смольников завершил карьеру
Бывший защитник сборной России Смольников завершил карьеру
Футболист принимал участие в чемпионате мира 2018 года.
27.08.2023 14:07
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сёмин оценил дебют Захаряна в «Реале Сосьедад»
Футболист отыграл 15 минут.
27.08.2023 13:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Кузяев выйдет в стартовом составе «Гавра» на матч против «Ренна»
Игра 3-го тура чемпионата Франции начнётся в 14:00 мск.
27.08.2023 13:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бериша заявил, что готов получить российский паспорт
Футболист готов стать россиянином.
27.08.2023 13:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
Максим Боков: ЦСКА помогло бы усиление состава
Армейцы сыграли вничью с «Оренбургом».
27.08.2023 13:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сёмин посоветовал полузащитнику «Аталанты» Миранчуку перейти в испанский клуб
27.08.2023 13:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» обвинили в нарушении законов ЕС
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» обвинили в нарушении законов ЕС
Клубами АПЛ владеют представители не европейских стран.
27.08.2023 13:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ахмат» поздравил Конате с получением гражданства Российской Федерации
«Ахмат» поздравил Конате с получением гражданства Российской Федерации
Жена форварда родилась в Сибири.
27.08.2023 13:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.