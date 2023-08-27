Бразильский новичок «Ахмата» о России: тут очень спокойно. Я в восторге

Новичок «Ахмата» бразильский полузащитник Камило в беседе с корреспондентом «Советского спорта» поделился своими впечатлениями о России.

«Здесь очень спокойно. У меня не было много времени: матчи поездки и так далее, но мне тут очень нравится. Я в восторге. Самое важное – играть в футбол, и такая возможность у меня есть в Грозном», - заявил Камило.

Полузащитник «Лиона» Камило Рейжерс 9 августа перешёл в «Ахмат».

Клуб из Грозного объявил о подписании 24-летнего бразильца. Он подписал контракт на 3 года.