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Бывший защитник сборной России Смольников завершил карьеру

Футболист принимал участие в чемпионате мира 2018 года.
Бывший защитник сборной России Смольников завершил карьеру
27 августа 2023 14:07
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Экс-защитник «Локомотива» Игорь Смольников объявил о завершении карьеры игрока.

Отметим, что в минувшем сезоне 35‑летний футболист выступал за железнодорожников.

«Карьeру игрока завершил и уже пошёл учитьcя на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела cудьба в качестве футболиcта — руководство клубов, ребят, с кoторыми играл, тренеров, с котoрыми работал, медицинские и aдминистративные штабы команд, зa которые выступал», — цитирует Смольникова «Матч ТВ».

В составе «Зенита» Игорь трижды становился победителем чемпионата России. Также в РПЛ он выступал за «Торпедо», «Урал», «Ростов», «Краснодар», «Арсенал» из Тулы.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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