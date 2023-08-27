Инсайдер: Магомед Шапи-Сулейманов продолжит карьеру в «Арисе»

23-летний вингер Краснодара Магомед Шапи-Сулейманов продолжит карьеру в «Арисе». Об этом сообщает инсайдел Иван Карпов.

Футболист перейдёт в «Арис» на правах бесплатной аренды с правом выкупа за сумму в 1 млн евро.

Российский форвард является воспитанником футбольной академии «Краснодара». За основной состав «быков» он играет с 2017 года. В сезоне-2021/22 был отдан в аренду в турецкий «Гиресунспор». Минувший сезон Сулейманов провёл в израильском «Хапоэле» Беэр-Шева, также на правах аренды.