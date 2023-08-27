В «Ахмате» прокомментировали получение гражданства Конате

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» генеральный директор команды из Грозного Ахмед Айдамиров рассказал о процедуре получения гражданства Мохамеда Конате.

«Получение гражданства проходило в соответствии с нашим законодательством. Конате подал документы, сам принимал в этом участие. В таком решении футболиста нет ничего удивительного, его супруга и ребёнок имеют российское гражданство, живут в Москве. Ничего необычного не вижу. Клуб в этом участия не принимал. Считаю, что получение паспорта - личное решение игрока, как это и произошло с Конате», - заявил Айдамиров.

Отметим, Мохамеда Конате «Ахмат» подписал в 2021 году. В текущем сезоне форвард провёл восемь матчей за команду. На счету новоиспечённого гражданина России два забитых мяча.