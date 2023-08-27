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Генеральный директор «Ахмата»: кроме Конате пока никто не говорил о гражданстве

Ахмед Айдамиров рассказал, собирается ли ещё кто-то из легионеров клуба получить российский паспорт. 
27 августа 2023 14:59
автор: Элина Бурина

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» генеральный директор команды из Грозного Ахмед Айдамиров рассказал о том, намеревается ли кто-то из иностранных игроков последовать примеру Конате и получить гражданство и паспорт России.

«Пока о своём решении получить гражданство никто из легионеров не говорил. Но никогда не говори «никогда». Пример с Конате - человек сам изъявил желание получить паспорт, имея супругу с гражданством. Может быть завтра ещё кто-то женится и примет для себя такое решение. Отрицать ничего нельзя», - заявил Айдамиров.

Напомним, форвард «Ахмата» Мохамед Конате сегодня сообщил о получении российского паспорта. В этом сезоне на счету 25-летнего футболиста два забитых мяча в восьми проведённых играх.

источник: «Советский спорт»
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