Генеральный директор «Ахмата»: кроме Конате пока никто не говорил о гражданстве

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» генеральный директор команды из Грозного Ахмед Айдамиров рассказал о том, намеревается ли кто-то из иностранных игроков последовать примеру Конате и получить гражданство и паспорт России.

«Пока о своём решении получить гражданство никто из легионеров не говорил. Но никогда не говори «никогда». Пример с Конате - человек сам изъявил желание получить паспорт, имея супругу с гражданством. Может быть завтра ещё кто-то женится и примет для себя такое решение. Отрицать ничего нельзя», - заявил Айдамиров.

Напомним, форвард «Ахмата» Мохамед Конате сегодня сообщил о получении российского паспорта. В этом сезоне на счету 25-летнего футболиста два забитых мяча в восьми проведённых играх.