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Агент нападающего «Кадиса» Осмаича высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА.

Минувший сезон футболист провел в Португалии.
27 августа 2023 15:40
автор: Александр Поволоцкий

Агент нападающего «Кадиса» Милутина Осмаича оценил вероятность перехода игрока в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб хочет приобрести 24-летнего футболиста.

«Думаю, ЦСКА готов заплатить 5 млн, трансфер возможен», — цитирует Игоря Глушевича «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне Осмаич провёл 35 матчей за португальскую «Визелу», в которых забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков после шести туров.

источник: «РБ-Спорт»
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