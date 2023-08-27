Агент нападающего «Кадиса» Осмаича высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА.

Агент нападающего «Кадиса» Милутина Осмаича оценил вероятность перехода игрока в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб хочет приобрести 24-летнего футболиста.

«Думаю, ЦСКА готов заплатить 5 млн, трансфер возможен», — цитирует Игоря Глушевича «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне Осмаич провёл 35 матчей за португальскую «Визелу», в которых забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков после шести туров.