«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» в домашнем матче Первой лиги 

«Енисей» дома одержал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 7-го тура Первой лиги.

Очная встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

В составе победителей голы забили Александр Ломакин (4-я минута), Николай Марков (18), Максим Савельев (26) и Александр Канаплин (76). За гостей забитым мячом отличился Юрий Бавин (58), автогол на счету Вячеслава Бардыбахина (28).

В настоящее время «Енисей» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав десять очков. «СКА-Хабаровск» находится на четвёртой позиции, имея в своём активе 11 очков.

Первая лига.

7-й тур.

«Енисей» – «СКА-Хабаровск» – 4:2 (3:1)

Голы: Ломакин, 4. Марков, 18. Савельев, 26. Канаплин, 76 – Бавин, 58. Бардыбахин (автогол), 28.