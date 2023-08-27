«Динамо» представило переход первого мексиканца в РПЛ Чавеса и Карраскаля из ЦСКА

Футбольный клуб «Динамо» представил двух новичков, пополнивших состав бело-голубых. Среди них первый мексиканец в Российской премьер-лиге, полузащитник «Пачуки» и сборной Луис Чавес и бывший игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль.

Оба футболиста подписали контракты до лета 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

Чавес сыграл за «Пачуку» 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 признан лучшим опорным полузащитником лиги.

Полузащитник Хорхе Карраскаль выступал в ЦСКА с февраля 2022 года, когда колумбиец перешёл в армейский клуб на правах аренды . В мае того же года ЦСКА выкупил права на футболиста и заключил с ним контракт до 2026 года. В прошлом сезоне колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.