Зарема Салихова похвалила Кузяева за решение попробовать свои силы в Европе 

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова оценила переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

По окончании сезона-2022/2023 у 30-летнего футболиста истекло соглашение с «Зенитом» и в июле 2023 года игрок перешёл во французский клуб на правах свободного агента.

«Может, у него мечта была поиграть в Европе. Кузяев поиграл за сборную, выиграл с «Зенитом» всё, что можно, заработал достаточно. Теперь почему бы не попробовать себя в другом чемпионате? Это похвально, я считаю. Здесь встречный вопрос: «Сколько стоит мечта?» К тому же переведите эти деньги в рубли. Не так мало получается, однако», – приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кузяев в составе «Гавра» принял участие в двух матчах и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.