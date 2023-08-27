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«Крылья Советов» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ 

Встреча состоится сегодня и начнётся в 17:30 по московскому времени.
27 августа 2023 16:28
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Балтики» назвали стартовые составы команд на матч 6-го тура чемпионата России.

Очная встреча футбольных клубов пройдёт в воскресенье, 27 августа, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало матча – 17:30 мск.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Костанца, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Карпицкий.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Осипов, Радмановац, Торо Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина.

В настоящий момент «Крылья Советов» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после пяти матчей. «Балтика» идёт на 15-й позиции с тремя баллами в активе.

источник: «Советский спорт»
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