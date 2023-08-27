Чавес прокомментировал переход в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес заявил, что с детства знает московский клуб и рад быть здесь.

«Прежде всего хотел сказать, что с детства знаю этот клуб. Я здесь, готов защищать цвета этого клуба, знаю, что были сложности с моим переходом, но я очень счастлив быть здесь. Рад быть первым мексиканцем в «Динамо». Думаю, что другие мексиканцы должны взять с меня пример», - передаёт слова Чавеса корреспондент «Советского спорта».

Чавес сыграл за «Пачуку», из которой перешёл в «Динамо», 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 признан лучшим опорным полузащитником лиги.