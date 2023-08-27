Сегодня «Динамо» официально объявило о переходе полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА. В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв оценил трансфер колумбийца.

«Да, слышал об этом переходе. Думаю, это положительное решение. ЦСКА Карраскаль не подошёл, видимо, своим характером, также потерял спортивную форму из-за того, что стал плохо тренироваться, надулся. Бывают такие ситуации в команде. Федотов решил с ним расстаться, правильно сделал. Возможно, «Динамо» надеется, что футболист воспрянет, ведь когда он приходил в ЦСКА, то показывал очень хорошую и содержательную игру, а потом сломался по каким-то причинам. Может, динамовцы приведут его в порядок, буду только рад за него. Но не факт, что Карраскаль восстановится. Если уж он потерял спортивную форму, вряд ли он пригодится динамовскому коллективу. А переплатили или нет — уже их проблемы», — заявил Пономарёв.

Напомним, Хорхе Карраскаль выступал в составе армейцев с 2022 года. Вместе с ЦСКА колумбиец стал серебряным призёром РПЛ, а также завоевал Кубок России.