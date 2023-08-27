ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Владимир Пономарёв — о переходе Карраскаля в «Динамо»: вряд ли он пригодится динамовскому коллективу

Пономарёв отметил, что колумбийскому футболисту необходимо исправить своё поведение и восстановить былую спортивную форму.
27 августа 2023 16:32
автор: Элина Бурина

Сегодня «Динамо» официально объявило о переходе полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА. В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв оценил трансфер колумбийца.

«Да, слышал об этом переходе. Думаю, это положительное решение. ЦСКА Карраскаль не подошёл, видимо, своим характером, также потерял спортивную форму из-за того, что стал плохо тренироваться, надулся. Бывают такие ситуации в команде. Федотов решил с ним расстаться, правильно сделал. Возможно, «Динамо» надеется, что футболист воспрянет, ведь когда он приходил в ЦСКА, то показывал очень хорошую и содержательную игру, а потом сломался по каким-то причинам. Может, динамовцы приведут его в порядок, буду только рад за него. Но не факт, что Карраскаль восстановится. Если уж он потерял спортивную форму, вряд ли он пригодится динамовскому коллективу. А переплатили или нет уже их проблемы», заявил Пономарёв.

Напомним, Хорхе Карраскаль выступал в составе армейцев с 2022 года. Вместе с ЦСКА колумбиец стал серебряным призёром РПЛ, а также завоевал Кубок России.

источник: «Советский спорт»
Хорхе Карраскаль впервые высказался о своём переходе «Динамо»
Московская команда объявила о трансфере колумбийца в воскресенье, 27 августа. 
27.08.2023 16:49
Футбол
автор: Никита Плохих
«Гавр» с Кузяевым добыл ничью, отыгравшись с 0:2
Гости заканчивали матч в меньшинстве.
27.08.2023 16:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
Роман Орещук – о трансфере Карраскаля: надеюсь, Личка сможет подобрать ключи к футболисту 
Российский футболист оценил переход колумбийца в «Динамо», отмечая чересчур завышенную стоимость игрока. 
27.08.2023 16:36
Футбол
автор: Элина Бурина
Чавес прокомментировал переход в «Динамо»
Мексиканец признался, что давно знает московский клуб.
27.08.2023 16:31
Футбол
автор: Никита Плохих
«Крылья Советов» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ 
Встреча состоится сегодня и начнётся в 17:30 по московскому времени.
27.08.2023 16:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зарема Салихова похвалила Кузяева за решение попробовать свои силы в Европе 
В июле российский хавбек заключил контракт с «Гавром».
27.08.2023 16:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» представило переход первого мексиканца в РПЛ Чавеса и Карраскаля из ЦСКА
«Динамо» представило переход первого мексиканца в РПЛ Чавеса и Карраскаля из ЦСКА
Среди новичков – чемпион Мексики.
27.08.2023 16:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» в домашнем матче Первой лиги 
В прошедшей игре команды забили в общем количестве шесть мячей.
27.08.2023 16:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.