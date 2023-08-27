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Роман Орещук – о трансфере Карраскаля: надеюсь, Личка сможет подобрать ключи к футболисту 

Российский футболист оценил переход колумбийца в «Динамо», отмечая чересчур завышенную стоимость игрока. 
27 августа 2023 16:36
автор: Элина Бурина

Роман Орещук рассказал корреспонденту «Советского спорта» о том, пригодится ли Хорхе Карраскаль динамовцам, а также намекнул на ужасную дисциплину колумбийца.

«Для ЦСКА это супер-трансфер, особенно за такие деньги. Я, конечно, в шоке, что в нашем чемпионате можно покупать таких футболистов за такие деньги. Армейцы молодцы, прекрасно сработали. Для «Динамо» это хороший актив в футбольном плане, а вот в бытовом уже возникают проблемы. Ни для кого не секрет, что у Карраскаля дисциплина далеко не на самом высоком уровне. В футбольном мире это тоже важный фактор. Проекту «Динамо» будет отлично, если футболист сможет исправиться, если нет, то это актив не очень хороший. Поэтому я очень надеюсь, что Личка сможет подобрать ключи к Карраскалю, и он будет радовать всех динамовских болельщиков», - сказал Орещук.

Отметим, в прошлом сезоне Карраскаль завоевал Кубок России и стал серебряным призёром РПЛ. За армейцев футболист провёл 47 матчей, в которых забил семь голов и отдал столько же голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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