Роман Орещук рассказал корреспонденту «Советского спорта» о том, пригодится ли Хорхе Карраскаль динамовцам, а также намекнул на ужасную дисциплину колумбийца.

«Для ЦСКА это супер-трансфер, особенно за такие деньги. Я, конечно, в шоке, что в нашем чемпионате можно покупать таких футболистов за такие деньги. Армейцы молодцы, прекрасно сработали. Для «Динамо» это хороший актив в футбольном плане, а вот в бытовом уже возникают проблемы. Ни для кого не секрет, что у Карраскаля дисциплина далеко не на самом высоком уровне. В футбольном мире это тоже важный фактор. Проекту «Динамо» будет отлично, если футболист сможет исправиться, если нет, то это актив не очень хороший. Поэтому я очень надеюсь, что Личка сможет подобрать ключи к Карраскалю, и он будет радовать всех динамовских болельщиков», - сказал Орещук.

Отметим, в прошлом сезоне Карраскаль завоевал Кубок России и стал серебряным призёром РПЛ. За армейцев футболист провёл 47 матчей, в которых забил семь голов и отдал столько же голевых передач.