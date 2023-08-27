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«Гавр» с Кузяевым добыл ничью, отыгравшись с 0:2

Гости заканчивали матч в меньшинстве.
27 августа 2023 16:39
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Гавра» сыграл вничью с «Ренном» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счетом 2:2.

Хозяева поля вели в счёте 2:0. Отличились Людовик Блас (9-я минута) и Кристофер Ву (23). Однако гости смогли отыграться благодаря дублю Набиля Алиуи (39, 69).

«Гавр» заканчивал матч в меньшинстве. На 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Самуэль Грандсир.

Российский футболист «Гавра» Далер Кузяев провёл на поле 84 минуты и не отметился результативными действиями.

«Ренн» продолжил серию без поражений. Команда набрала пять очков на старте чемпионата Франции. «Гавр» в новом сезоне не побеждал: в трех матчах одно поражение и две ничьи.

источник: «Советский спорт»
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