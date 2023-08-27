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Хорхе Карраскаль впервые высказался о своём переходе «Динамо»

Московская команда объявила о трансфере колумбийца в воскресенье, 27 августа. 
27 августа 2023 16:49
автор: Никита Плохих

Новичок «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал свой переход из ЦСКА в другой столичный клуб.

«Очень рад защищать цвета этого клуба. Спасибо большое за доверие клубу. Мне нравится, как играет Динамо. Буду счастлив помочь команде добиваться результата», – передаёт слова 25-летнего футболиста корреспондент «Советского спорта».

Карраскаль выступал за ЦСКА с февраля прошлого года. Всего в составе армейцев он отыграл 47 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Он заключил соглашение с «Динамо» до конца сезона-2026/2027 с возможностью продления ещё на год.

источник: «Советский спорт»
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