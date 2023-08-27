Карраскаль прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером ЦСКА Федотовым

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль опроверг информацию о том, что между ним и главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым был конфликт.

«У меня от ЦСКА только приятные воспоминания. Все осталось в прошлом. По поводу Федотова, ему большое спасибо, я при нем много играл, никаких обид, только уважение», - передаёт слова Карраскаля корреспондент «Советского спорта».

Полузащитник Хорхе Карраскаль выступал в ЦСКА с февраля 2022 года, когда колумбиец перешёл в армейский клуб на правах аренды . В мае того же года ЦСКА выкупил права на футболиста и заключил с ним контракт до 2026 года. В прошлом сезоне колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.