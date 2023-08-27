Чавес рассказал, как в сборной Мексики отреагировали на его переход в «Динамо» 

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал, какую реакцию вызвал его переход в стан бело-голубых в национальной команде Мексики.

Московский клуб объявил о переходе 27-летнего футболиста в воскресенье, 27 августа. Стороны подписали контракт до лета 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

«Общался пару раз с главным тренером, он меня поддержал. Сказал, что это моё решение и он уважает мой выбор». – передаёт слова Чавеса корреспондент «Советского спорта».

С июля 2019 года Чавес выступал за «Пачуку». Всего в составе мексиканской команды он провёл 143 матча, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.