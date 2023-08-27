Хорхе Карраскаль оценил уровень чемпионата России 

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился мнением о текущем уровне Российской Премьер-Лиги.

«Во-первых, в РПЛ много колумбийцев. Это показатель. Лига конкурентоспособна, интересная. Жаль, что нет еврокубков, но есть интересный Кубок России. Надеюсь, что больше и больше хороших игроков будут приезжать в Россию», – передаёт слова колумбийского футболиста корреспондент «Советского спорта».

«Динамо» объявило о трансфере Карраскаля из ЦСКА в воскресенье, 27 августа. Он заключил соглашение с бело-голубыми до конца июня 2027 года. В прошлом сезоне вместе с армейцами он завоевал Кубок России.