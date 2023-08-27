ЦСКА в ближайшее время подпишет футболиста «РБ Брагантино» Капишабу 

Защитник «Ред Булл Брагантино» Жунинью Капишаба находится в шаге от перехода в ЦСКА. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, бразильский клуб согласился продать 26-летнего игрока армейцам за пять с половиной миллионов долларов. Сообщается, что выплата будет поделена на несколько траншей. На следующей неделе бразилец отправится в Россию для прохождения медосмотра и заключения контракта на четыре года.

Всего за «Брагантино» Капишаба сыграл 40 матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,3 миллиона евро.