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ЦСКА в ближайшее время подпишет футболиста «РБ Брагантино» Капишабу 

Команды согласовали условия сделки. 
27 августа 2023 17:43
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Ред Булл Брагантино» Жунинью Капишаба находится в шаге от перехода в ЦСКА. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, бразильский клуб согласился продать 26-летнего игрока армейцам за пять с половиной миллионов долларов. Сообщается, что выплата будет поделена на несколько траншей. На следующей неделе бразилец отправится в Россию для прохождения медосмотра и заключения контракта на четыре года.

Всего за «Брагантино» Капишаба сыграл 40 матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,3 миллиона евро.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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