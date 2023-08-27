Гол Родри принёс «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ 

Футболисты «Манчестер Сити» на выезде обыграли «Шеффилд Юнайтед» в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

За гостевую команду голы забили нападающий Эрлинг Холланд (63-я минута) и полузащитник Родри (88). За хозяев поля забитым мячом отличился защитник Джейден Богл (85).

Таким образом, «Манчестер Сити» набирает девять очков и выходит на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» располагается на 17-й строчке, не имея очков в своём активе.

АПЛ.

3-й тур.

«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 1:2 (0:0)

Голы: Богл, 85 – Холанд, 63. Родри, 88.