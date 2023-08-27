Чавес и Карраскаль могут дебютировать за «Динамо» уже в матче со «Спартаком»

Новички московского «Динамо» Луис Чавес и Хорхе Карраскаль могут дебютировать в составе клуба уже в кубковом матче против «Спартака», который состоится во вторник, сообщил главный тренер команды Марцело Личка.

«После завтра уже увидим Карраскаля и Чавес в деле», - сказал журналистам Личка.

В воскресенье «Динамо» о подписании контрактов с Карраскалем и Чавесом до 2027 года с возможностью продлить его ещё на год.

Чавес сыграл за «Пачуку» 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 признан лучшим опорным полузащитником лиги.

Полузащитник Хорхе Карраскаль выступал в ЦСКА с февраля 2022 года, когда колумбиец перешёл в армейский клуб на правах аренды . В мае того же года ЦСКА выкупил права на футболиста и заключил с ним контракт до 2026 года. В прошлом сезоне колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.