Руслан Литвинов может продолжить карьеру в чемпионате Италии 

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Торино». Сообщается, что клубы предварительно обсуждали возможный трансфер россиянина в туринскую команду, однако в данный момент никаких официальных предложений красно-белым не поступало.

Литвинов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.