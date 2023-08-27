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Руслан Литвинов может продолжить карьеру в чемпионате Италии 

На игрока «Спартака» претендует клуб Серии А. 
27 августа 2023 18:07
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Торино». Сообщается, что клубы предварительно обсуждали возможный трансфер россиянина в туринскую команду, однако в данный момент никаких официальных предложений красно-белым не поступало.

Литвинов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.

источник: Metaratings.ru
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