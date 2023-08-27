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Генеральный директор «Динамо» рассказал подробности о трансфере Карраскаля

Колумбиец перешёл в состав бело-голубых из ЦСКА.
27 августа 2023 18:11
автор: Никита Плохих

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб приобрёл 100% прав на полузащитника Хорхе Карраскаля, перешедшего в состав бело-голубых из ЦСКА.

«Не хотелось бы комментировать то, что говорили о приобретении 50% прав у ЦСКА на Карраскаля. Мы приобрели все 100% прав на футболиста. У ЦСКА будет право с последующей продажи иметь определённый процент в случае положительной разницы», - рассказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

В воскресенье «Динамо» объявило о подписании контракта с Хорхе Карраскалем до 2027 года с возможностью продлить его ещё на год. Сумма трансфера составила 5,5 млн евро плюс бонусы.

Полузащитник Хорхе Карраскаль выступал в ЦСКА с февраля 2022 года, когда колумбиец перешёл в армейский клуб на правах аренды. В мае того же года ЦСКА выкупил права на футболиста и заключил с ним контракт до 2026 года. В прошлом сезоне колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.

источник: «Советский спорт»
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