«Крылья Советов» и «Балтика» играют вничью после первого тайма матча 6-го тура РПЛ

Завершился первый тайм матча 6-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» дома играют против «Балтики».

Футболисты ушли на перерыв при счете 0:0.

В первом тайме соперники в равной степени владели мячом (50 на 50), однако гости нанесли больше ударов (6-3) и превзошли оппонента по количеству ударов в створ ворот (2-0).

В настоящий момент «Крылья Советов» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после пяти матчей. «Балтика» идёт на 15-й позиции с тремя баллами в активе.