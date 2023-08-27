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В «Динамо» заявили о необратимости ситуации с Норманном

Генеральный директор бело-голубых оценил шанс возвращения сбежавшего футболиста.
27 августа 2023 18:18
автор: Никита Плохих

В руководстве московского «Динамо» заявили о необратимости ситуации с норвежским футболистом Матиасом Норманном.

«Его контракт с «Динамо» на данный момент даже по сроку завершился. Кроме того, он отправил нам заявление о его расторжении и уехал. Игрок в любом случае совершил нарушение контракта, мы его призывали вернуться, на это его юрист повторно ответил, что контракт расторгнут со стороны Норманна. Думаю, что ситуация уже необратима», - рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

В начале августа Норманн направил «Динамо» уведомление о расторжении контракта, мотивировав свой шаг опасением за безопасность из-за атак беспилотников на Москву, и покинул Россию.

источник: «Советский спорт»
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