«Кристалл» победил «Локомотив» и стал чемпионом России по пляжному футболу 

«Кристалл» стал победителем чемпионата России по пляжному футболу.

В финальном матче турнира питерский клуб одержал победу над «Локомотивом» со счётом 12:5. Для петербуржцев этот трофей стал восьмым в истории команды.

Лучшим игроком встречи был признан Соареш да Коста Родриго, который отправил в ворота железнодорожников четыре мяча.

Бронзовым призёром чемпионата России стал «Саратов», который оказался сильнее «Лекса» (3:1) в матче за третье место.

Пляжный футбол.

Чемпионат России.

Финал.

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 12:5 (2:1, 5:2, 5:2).