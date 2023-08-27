«Кристалл» победил «Локомотив» и стал чемпионом России по пляжному футболу 

«Кристалл» стал победителем чемпионата России по пляжному футболу.
В финальном матче турнира питерский клуб одержал победу над «Локомотивом» со счётом 12:5. Для петербуржцев этот трофей стал восьмым в истории команды.
Лучшим игроком встречи был признан Соареш да Коста Родриго, который отправил в ворота железнодорожников четыре мяча.
Бронзовым призёром чемпионата России стал «Саратов», который оказался сильнее «Лекса» (3:1) в матче за третье место.
Пляжный футбол.
Чемпионат России.
Финал.
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 12:5 (2:1, 5:2, 5:2).
источник: «Советский спорт»