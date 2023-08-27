ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Кристалл» победил «Локомотив» и стал чемпионом России по пляжному футболу 

Финальная игра соревнований прошла в Москве. 
27 августа 2023 18:23
автор: Глеб Шевяков

«Кристалл» стал победителем чемпионата России по пляжному футболу.

В финальном матче турнира питерский клуб одержал победу над «Локомотивом» со счётом 12:5. Для петербуржцев этот трофей стал восьмым в истории команды.

Лучшим игроком встречи был признан Соареш да Коста Родриго, который отправил в ворота железнодорожников четыре мяча.

Бронзовым призёром чемпионата России стал «Саратов», который оказался сильнее «Лекса» (3:1) в матче за третье место.

Пляжный футбол.

Чемпионат России.

Финал.

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 12:5 (2:1, 5:2, 5:2).

источник: «Советский спорт»
Игрок «Ахмата» Тодорович рассказал, как приход Ромащенко повлиял на команду 
Российский специалист был назначен на пост главного тренера грозненцев 18 августа.
27.08.2023 18:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Динамо» заявили о необратимости ситуации с Норманном
Генеральный директор бело-голубых оценил шанс возвращения сбежавшего футболиста.
27.08.2023 18:18
Футбол
автор: Никита Плохих
«Крылья Советов» и «Балтика» играют вничью после первого тайма матча 6-го тура РПЛ
В первой половине встрече командам не удалось открыть счёт на табло. 
27.08.2023 18:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Генеральный директор «Динамо» рассказал подробности о трансфере Карраскаля
Колумбиец перешёл в состав бело-голубых из ЦСКА.
27.08.2023 18:11
Футбол
автор: Никита Плохих
Руслан Литвинов может продолжить карьеру в чемпионате Италии 
На игрока «Спартака» претендует клуб Серии А. 
27.08.2023 18:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чавес и Карраскаль могут дебютировать за «Динамо» уже в матче со «Спартаком»
Столичное кубковое дерби состоится в вторник.
27.08.2023 17:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Родри принёс «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ 
«Горожане» пропустили в концовке второго тайма, но смогли быстро ответить своему сопернику. 
27.08.2023 17:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА в ближайшее время подпишет футболиста «РБ Брагантино» Капишабу 
Команды согласовали условия сделки. 
27.08.2023 17:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.