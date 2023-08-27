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Игрок «Ахмата» Тодорович рассказал, как приход Ромащенко повлиял на команду 

Российский специалист был назначен на пост главного тренера грозненцев 18 августа.
27 августа 2023 18:36
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович оценил работу команды при руководстве главного тренера Мирослава Ромащенко.

«Ромащенко — очень хороший тренер. Он провёл с нами всего десять дней, но каждую тренировку он даёт нам новый заряд сил. Вся команда чувствует себя лучше. Это не может не сказаться на результате. Я уважаю Ташуева, мы проделали вместе хорошую работу. Мне кажется, что он неплохой тренер. Но в футболе бывает разное», — приводит слова 26-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева с должности главного тренера клуба. Спустя три дня на его место был назначен бывший помощник Станислава Черчесова – Мирослав Ромащенко. С тех пор команда из Грозного провела два матча, одержала одну победу и одну игру завершила вничью.

источник: «Спорт-Экспресс»
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