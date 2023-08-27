Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Сочи» в 6-м туре РПЛ

«Сочи» и «Локомотив» огласили стартовые составы команд на матч 6-го тура чемпионата России.

Встреча пройдёт в воскресенье, 27 августа, на арене «Фишт» в Сочи. Начало игры – 20:00 мск.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Игнатьев, Крамарич.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Рыбчинский, Карпукас, Дзюба.

В настоящий момент «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после пяти проведённых матчей. «Локомотив» с таким же количеством баллом идёт на 12-й строчке.