В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился желанием сыграть со «Спартаком», а также своими чувствами перед предстоящим противостоянием.

«Никого страха нет. Может быть, большая ответственность, потому что предстоит играть с таким соперником. Но это скорее позитивное волнение, никакого страха, беспокойства нет. Я буду очень рад, если представится возможность сыграть со «Спартаком», – заявил Чавес.

27 августа «Динамо» объявило о подписании Луиса Чавеса. Контракт с мексиканским полузащитником рассчитан до 2027 года. Матч с принципиальным соперником динамовцев, «Спартаком», состоится уже во вторник, 29 августа, и пройдёт на стадионе «Открытие Арена».