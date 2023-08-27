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Луис Чавес – о предстоящей игре со «Спартаком»: страха нет

Новоиспечённый динамовец рассказал о настрое на игру с красно-белыми. 
27 августа 2023 19:02
автор: Никита Плохих

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился желанием сыграть со «Спартаком», а также своими чувствами перед предстоящим противостоянием.

«Никого страха нет. Может быть, большая ответственность, потому что предстоит играть с таким соперником. Но это скорее позитивное волнение, никакого страха, беспокойства нет. Я буду очень рад, если представится возможность сыграть со «Спартаком», – заявил Чавес.

27 августа «Динамо» объявило о подписании Луиса Чавеса. Контракт с мексиканским полузащитником рассчитан до 2027 года. Матч с принципиальным соперником динамовцев, «Спартаком», состоится уже во вторник, 29 августа, и пройдёт на стадионе «Открытие Арена».

источник: «Советский спорт»
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