«Крылья Советов» вырвали победу у «Балтики» в матче 6-го тура РПЛ благодаря голу Зотова

Завершился матч 6-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своём поле принимали «Балтику».

Очная встреча футбольных клубов закончилась со счётом 2:1 в пользу самарцев.

За хозяев поля голы забили полузащитник Сергей Бабкин на 52-й минуте и защитник Георгий Зотов на добавленной первой минуте ко второму тайму. Гости ответили забитым мячом форварда Тамерлана Мусаева на 89-й минуте.

Таким образом, «Крылья Советов» набирает 12 очков и поднимается на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» находится на 15-й строчке с тремя очками.

РПЛ.

6-й тур.

«Крылья Советов» – «Балтика» – 2:1 (0:0)

Голы: Бабкин, 52. Зотов, 90+1 – Мусаев, 89.