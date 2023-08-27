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Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренера в академии РФС

Экс-игрок сборной России подал документы для получения тренерской лицензии в мае текущего года. 
27 августа 2023 19:37
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своих впечатлениях от начала обучения на тренера в академии РФС.

«Первая сессия прошла очень хорошо. Узнал очень много слов каких-то заумных из футбола, ха-ха. Было очень много заумных фраз и выражений, которые, оказывается, относятся к футболу. Это было смешно слушать. Будто я не играл никогда в футбол. Базовые вещи объясняли на пальцах, поэтому для нас это было забавно. Пока все отлично, все навеселе и с задором проходят обучение. Мне все нравится», — приводит слова Мостового Sport24.ru.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Он является двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Португалии и два раза завоёвывал Кубок Интертото.

источник: Sport24.ru
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