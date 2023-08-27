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«Акрон» проиграл «Тюмени» в матче седьмого тура Первой лиги

Тольяттинский клуб не может победить третий матч подряд.
27 августа 2023 19:46
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Тюмени» вырвали победу у тольяттинского «Акрона» в матче седьмого тура Первой лиги. Встреча, прошедшая в Жигулевске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Евгений Татаринов (71-я минута) и Антон Синяк (90+2). У хозяев отличился Андрес Понсе (6). На 48-й минуте пенальти не реализовал футболист «Акрона» Константин Савичев.

После 7 туров «Тюмень» набрала 13 очков вышла на третье место в турнирной таблице Первой лиги. У «Акрона», который не может выиграть третий матч подряд, тоже 13 очков. Команда занимает второе место за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.

В восьмом туре 3 сентября «Акрон» дома сыграет с новороссийским «Черноморцем», а днём Тюмень тульский «Арсенал».

источник: «Советский спорт»
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