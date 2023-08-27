Чавес: в Мексике мало говорят об РПЛ, но Яшина знают хорошо

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал, что на его родине слышали и уважают легенду советского футбола, вратаря Льва Яшина, который в своё время также играл в составе бело-голубых.

«К сожалению, много (звёзд российского и советского футбола) не знаю. Конечно, я слышал о великих игроках, например о Яшине. Он настоящая легенда футбола, даже в Мексике его знают. Но в принципе у нас мало знают об РПЛ. Не так много игроков у нас сюда уезжают», - поделился Чавес в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

В воскресенье московское «Динамо» объявило о переходе в свой состав Луиса Чавеса, который стал первым мексиканцем в истории, которого подписал клуб РПЛ. Контракт рассчитан до 2027 года с возможностью продления ещё на год.