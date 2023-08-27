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Широков ответил на вопрос, в каком клубе ему больше нравилась атмосфера 

Бывший футболист сравнил «Зенит» и «Спартак» в этом аспекте. 
27 августа 2023 20:06
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался об атмосферах в «Зените» и «Спартаке» в то время, когда он являлся ещё действующим игроком.

«В «Зените» атмосфера была лучше, конечно. В «Спартаке» я только числился. А в «Зените» все отлично было, потому что это «Зенит», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Широков, выступая за «Зенит», стал двукратным чемпионом России, в 2010 году завоевал Кубок и дважды выигрывал Суперкубок страны. В составе «Спартака» он принял участие в 20 играх, в которых отличился одним забитым мячом и отдал три ассиста. Российский полузащитник завершил карьеру в 2016 году.

источник: «РБ-Спорт»
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