Широков ответил на вопрос, в каком клубе ему больше нравилась атмосфера 

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался об атмосферах в «Зените» и «Спартаке» в то время, когда он являлся ещё действующим игроком.

«В «Зените» атмосфера была лучше, конечно. В «Спартаке» я только числился. А в «Зените» все отлично было, потому что это «Зенит», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Широков, выступая за «Зенит», стал двукратным чемпионом России, в 2010 году завоевал Кубок и дважды выигрывал Суперкубок страны. В составе «Спартака» он принял участие в 20 играх, в которых отличился одним забитым мячом и отдал три ассиста. Российский полузащитник завершил карьеру в 2016 году.