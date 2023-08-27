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Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги 

Игра футбольных клубов состоялась в Мюнхене.
Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги 
27 августа 2023 20:24
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Баварии» на своём поле одержали победу над «Аугсбургом» в матче 2-го тура чемпионата Германии.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Томаса Тухеля.

За победителей дубль оформил нападающий Гарри Кейн (40-я, 69-я минуты). Ранее на 32-й минуте защитник гостей Феликс Удуохай отправил мяч в собственные ворота, а форвард Дион Белё записал гол на свой счёт на 86-й минуте.

Таким образом, «Бавария» набирает шесть очков и поднимается на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» находится на 12-й позиции с одним очков в активе.

Бундеслига.

2-й тур.

«Бавария» – «Аугсбург» – 3:1 (2:0)

Голы: Удуохай, 32 (автогол). Кейн, 40, 69 – Белё, 86.

источник: «Советский спорт»
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