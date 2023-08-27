ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Ливерпуль» в меньшинстве одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ 

С 28-й минуты мерсисайдцы противостояли сопернику вдесятером. 
27 августа 2023 20:27
автор: Глеб Шевяков

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Ньюкасл» в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Юргенна Клоппа.

На 28-й минуте защитник гостей Вирджил ван Дейк заработал красную карточку и был удалён с поля.

В составе победителей дубль оформил нападающий Дарвин Нуньес (81-я, 90+3-я минуты). За хозяев поля гол забил полузащитник Энтони Гордон (25).

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав семь очков после трёх проведённых матчей. «Ньюкасл» располагается на 13-й строчке, имея в своём активе три очка.

АПЛ.

3-й тур.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль» – 1:2 (1:0)

Голы: Гордон, 25 – Нуньес, 81, 90+3.

Удаление: ван Дейк, 28.

источник: «Советский спорт»
Хавбек «Айнтрахта» Линдстрём в ближайшее время может перейти в «Наполи» 
23-летний игрок выступает за немецкую команду с 2021 года. 
27.08.2023 21:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Черноморец» в шестой раз в семи матчах сыграл вничью в Первой лиге
На этот раз команда поделила очки с КАМАЗом.
27.08.2023 21:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Сочи» – «Локомотив»: Глушенков вывел гостей вперёд на 56-й минуте
Автором результативной передачи стал Артём Дзюба.
27.08.2023 21:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Андрей Аршавин оценил свои возможности выступать в Медиалиге 
Бывший форвард сборной России завершил карьеру футболиста в 2019 году. 
27.08.2023 21:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Локомотив» играет вничью с «Сочи» после первого тайма в матче 6-го тура РПЛ 
«Локомотив» играет вничью с «Сочи» после первого тайма в матче 6-го тура РПЛ 
С первых минут на поле играет форвард железнодорожников Артём Дзюба, который восстановился от травмы. 
27.08.2023 20:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» победила «Вильярреал» в матче с семью забитыми голами
«Барселона» победила «Вильярреал» в матче с семью забитыми голами
Команды устроили настоящую «перестрелку» во втором тайме.
27.08.2023 20:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги 
Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги 
Игра футбольных клубов состоялась в Мюнхене.
27.08.2023 20:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чавес: в Мексике мало говорят об РПЛ, но Яшина знают хорошо
Легенда советского футбола из «Динамо» вдохновляет любителей футбола.
27.08.2023 20:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.