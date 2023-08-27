«Ливерпуль» в меньшинстве одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ 

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Ньюкасл» в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Юргенна Клоппа.

На 28-й минуте защитник гостей Вирджил ван Дейк заработал красную карточку и был удалён с поля.

В составе победителей дубль оформил нападающий Дарвин Нуньес (81-я, 90+3-я минуты). За хозяев поля гол забил полузащитник Энтони Гордон (25).

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав семь очков после трёх проведённых матчей. «Ньюкасл» располагается на 13-й строчке, имея в своём активе три очка.

АПЛ.

3-й тур.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль» – 1:2 (1:0)

Голы: Гордон, 25 – Нуньес, 81, 90+3.

Удаление: ван Дейк, 28.