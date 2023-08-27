«Барселона» победила «Вильярреал» в матче с семью забитыми голами

Действующий чемпион Испании «Барселона» победила «Вильярреал» в матче третьего тура испанской Ла Лиги. Встреча в Вильярреале завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Первый тайм завершился вничью. На 12-й минуте полузащитник «Барселоны» Гави открыл счёт, а спустя три минуты Френки де Йонг удвоил преимущество сине-гранатовых. Но уже к перерыву на табло была ничья. На 26-й минуте Хуан Фойт сократил отставание «Вильярреала» в счёте, а на 40-й минуте Александр Сёрлот восстановил равновесие.

В начале второго тайма «Вильярреал» повёл благодаря точному удару Алекса Баэны. Но затем «Барселона» забила два гола за три минуты. На 68-й минуте отличился Ферран Торрес, а на 71-й минуте Роберт Левандовски принёс победу команде Хави Эрнандеса.

«Барселона» набрала семь очков в трёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице. «Вильярреал» с тремя очками находится на 12-й строчке.Лидирует в чемпионате мадридский «Реал», набравший 9 очков.