«Локомотив» играет вничью с «Сочи» после первого тайма в матче 6-го тура РПЛ 

Завершился первый тайм матча 6-го тура чемпионата России, в котором «Сочи» принимает на своём поле «Локомотив».

Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Хозяева поля уступили московскому клубу во владении мячом (48 на 52) и по ударам в створ ворот (0-4). Показатель общего количества ударов оказался равным (4-4).

В данный момент «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после пяти проведённых матчей. «Локомотив» с таким же количеством баллов идёт на 12-й строчке.