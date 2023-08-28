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Хорхе Карраскаль рассказал, сможет ли он стать заменой Захаряну в «Динамо»

Колумбийский футболист заявил, что он способен закрыть сразу несколько позиций. 
Хорхе Карраскаль рассказал, сможет ли он стать заменой Захаряну в «Динамо»
28 августа 2023 08:50
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» динамовский полузащитник Хорхе Карраскаль высказался об ушедшем Захаряне, а также о том, на какой позиции будет играть.

«Захарян – очень хороший игрок, можно сказать один из лучших в лиге. Сейчас он будет играть в топ-чемпионате, и я рад за него. Что касается меня, я могу играть на разных позициях. В том числе и на позиции Арсена. Всё будет зависеть от того, как меня Марцел будет использовать. Я могу играть «восьмёрку», как Захарян, а могу играть «десятку», атакующим вторым нападающим. В сборной меня на фланге тоже используют. Так что всё будет зависеть от взгляда тренера. Я готов играть на любых позициях», – сказал Карраскаль.

Хорхе Карраскаль подписал контракт с «Динамо» до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон. За бело-голубых 25-летний футболист будет играть под восьмым номером.

В 9:00 по московскому времени выйдет полное интервью с колумбийским новичком московского клуба.

источник: «Советский спорт»
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