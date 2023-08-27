В эти минуты проходит матч 6-го тура чемпионата России, в котором «Сочи» играет дома против «Локомотива».

На 56-й минуте встречи счёт на табло стал 1:0 в пользу московской команды после того, как форвард красно-зелёных Максим Глушенков отличился забитым мячом с передачи нападающего Артёма Дзюбы.

В данный момент «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после пяти проведённых матчей. «Локомотив» с таким же количеством баллов идёт на 12-й строчке.