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«Сочи» – «Локомотив»: Глушенков вывел гостей вперёд на 56-й минуте

Автором результативной передачи стал Артём Дзюба.
27 августа 2023 21:20
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 6-го тура чемпионата России, в котором «Сочи» играет дома против «Локомотива».

На 56-й минуте встречи счёт на табло стал 1:0 в пользу московской команды после того, как форвард красно-зелёных Максим Глушенков отличился забитым мячом с передачи нападающего Артёма Дзюбы.

В данный момент «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после пяти проведённых матчей. «Локомотив» с таким же количеством баллов идёт на 12-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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