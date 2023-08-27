«Черноморец» в шестой раз в семи матчах сыграл вничью в Первой лиге

Новороссийский «Черноморец» и КАМАЗ сыграли вничью в седьмом туре Первой лиги. Встреча в Новороссийске завершилась нулевой ничьей.

«Черноморец» в шестой раз за семь игр сыграл вничью. Клуб набрал 9 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. КАМАЗ набрал 11 очков и находится на шестом месте.

В следующем туре КАМАЗ примет «Ленинградец», а «Черноморец» сыграет в гостях с «Акроном».

В других матчах тура «Родина» в гостях обыграла «Нефтехимик» - 4:1, а махачкалинское «Динамо» сыграло дома вничью с «Шинником» - 1:1.