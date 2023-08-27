Хавбек «Айнтрахта» Линдстрём в ближайшее время может перейти в «Наполи» 

Руководство «Наполи» рассчитывает подписать полузащитника «Айнтрахта» Йеспера Линдстрёма текущим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в настоящее время сделка движется к финальной стадии. Спортивный директор франкфуртского клуба Маркус Крёше сообщил, что переговоры по трансферу датчанина ведутся.

Линдстрём присоединился к Айнтрахту» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за «орлов» он сыграл три матча и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.