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Хавбек «Айнтрахта» Линдстрём в ближайшее время может перейти в «Наполи» 

23-летний игрок выступает за немецкую команду с 2021 года. 
27 августа 2023 21:28
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Наполи» рассчитывает подписать полузащитника «Айнтрахта» Йеспера Линдстрёма текущим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в настоящее время сделка движется к финальной стадии. Спортивный директор франкфуртского клуба Маркус Крёше сообщил, что переговоры по трансферу датчанина ведутся.

Линдстрём присоединился к Айнтрахту» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за «орлов» он сыграл три матча и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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