Мохаммед Кудус перешёл в «Вест Хэм» из «Аякса»

«Вест Хэм» объявил о трансфере полузащитника Мохаммеда Кудуса из «Аякса».

Стороны подписали трудовое соглашение до конца июня 2028 года. Ганец получил 14-й игровой номер в новом клубе.

«Я с детства мечтал играть в такой лиге. Я мечтал об этом моменте и очень счастлив оказаться здесь. Но на этом всё не заканчивается, я хочу двигаться ещё дальше. Я действительно счастлив быть здесь. Я буду бороться за эмблему. Не могу дождаться начала работы», — приводит слова 23-летнего футболиста пресс-служба «молотобойцев».

Кудус играет в составе «Аякса» с 2020 года. В текущем сезоне за амстердамский клуб он провёл три матча, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 24 игр и семь голов за сборную Ганы.