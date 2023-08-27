ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мохаммед Кудус перешёл в «Вест Хэм» из «Аякса»

Хавбек заключил с английской командой контракт на пять лет. 
27 августа 2023 21:38
автор: Глеб Шевяков

«Вест Хэм» объявил о трансфере полузащитника Мохаммеда Кудуса из «Аякса».

Стороны подписали трудовое соглашение до конца июня 2028 года. Ганец получил 14-й игровой номер в новом клубе.

«Я с детства мечтал играть в такой лиге. Я мечтал об этом моменте и очень счастлив оказаться здесь. Но на этом всё не заканчивается, я хочу двигаться ещё дальше. Я действительно счастлив быть здесь. Я буду бороться за эмблему. Не могу дождаться начала работы», — приводит слова 23-летнего футболиста пресс-служба «молотобойцев».

Кудус играет в составе «Аякса» с 2020 года. В текущем сезоне за амстердамский клуб он провёл три матча, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 24 игр и семь голов за сборную Ганы.

источник: ФК «Вест Хэм»
Бывший главный тренер сборной России Капелло прокомментировал назначение Манчини
Ранее экс-главный тренер сборной Италии был назначен на пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.
27.08.2023 22:54
Футбол
автор: Никита Плохих
Галактионов оценил победу «Локомотива» над «Сочи» в 6-м туре РПЛ 
Красно-зелёным удалось одолеть соперника благодаря забитому мячу Максима Глушенкова. 
27.08.2023 22:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник «Локомотива» Миранчук признан лучшим игроком матча с «Сочи» 
Железнодорожники обыграли своего соперника со счётом 1:0.
27.08.2023 22:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роберто Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии 
13 августа 58-летний специалист покинул пост наставника национальной команды Италии.
27.08.2023 22:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-президент «Локомотива» – об игре с «Сочи»: Дзюба не впечатляет. Стоит делать ставку на других
Николай Наумов отметил, что рад победе клуба, но уровень его игры заставляет задуматься. 
27.08.2023 22:11
Футбол
автор: Никита Плохих
«Карабах» сыграл вничью с «Кяпазом» в дебютном матче Андрея Лунёва 
Российский голкипер провёл на поле всю игру. 
27.08.2023 22:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Глушенкова принёс «Локомотиву» победу над «Сочи» в гостевом матче РПЛ 
Гол Глушенкова принёс «Локомотиву» победу над «Сочи» в гостевом матче РПЛ 
Игра состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи. 
27.08.2023 21:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хавбек «Айнтрахта» Линдстрём в ближайшее время может перейти в «Наполи» 
23-летний игрок выступает за немецкую команду с 2021 года. 
27.08.2023 21:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.