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Гол Глушенкова принёс «Локомотиву» победу над «Сочи» в гостевом матче РПЛ 

Игра состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи. 
Гол Глушенкова принёс «Локомотиву» победу над «Сочи» в гостевом матче РПЛ 
27 августа 2023 21:57
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Локомотив"

Футболисты «Локомотива» на выезде оказались сильнее «Сочи» в матче 6-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

В составе железнодорожников единственный гол в матче забил форвард Максим Глушенков, который поразил ворота соперника на 56-й минуте с передачи нападающего Артёма Дзюбы.

Таким образом, «Локомотив» поднимается на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после шести матчей. «Сочи» находится на 12-й строчке с шестью баллами.

РПЛ.

6-й тур.

«Сочи» – «Локомотив» – 0:1 (0:0)

Гол: – Глушенков, 56.

источник: «Советский спорт»
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