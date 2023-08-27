Гол Глушенкова принёс «Локомотиву» победу над «Сочи» в гостевом матче РПЛ 

Футболисты «Локомотива» на выезде оказались сильнее «Сочи» в матче 6-го тура чемпионата России.
Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.
В составе железнодорожников единственный гол в матче забил форвард Максим Глушенков, который поразил ворота соперника на 56-й минуте с передачи нападающего Артёма Дзюбы.
Таким образом, «Локомотив» поднимается на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после шести матчей. «Сочи» находится на 12-й строчке с шестью баллами.
РПЛ.
6-й тур.
«Сочи» – «Локомотив» – 0:1 (0:0)
Гол: – Глушенков, 56.
источник: «Советский спорт»