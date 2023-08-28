Карраскаль рассказал о своих размышлениях получить российский паспорт

Колумбийский полузащитник в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о своих размышлениях насчет получения гражданства России.

«У меня были мысли о том, чтобы получить российское гражданство, потому что мне нравится страна – россияне очень гостеприимные. Но сейчас я не думаю о том, чтобы получить российский паспорт, потому что я играю за основную сборную Колумбии. Я сосредоточен на игре в «Динамо» и на игре за сборную», - рассказал Карраскаль.

Хорхе Карраскаль, несмотря на все слухи, заключил четырёхлетний контракт с динамовцами. Сумма трансфера составила €5,5 млн.